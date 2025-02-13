Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı" başladı

        Adana'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı" başladı
        ABONE OL

        Adana'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı" başladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış töreninde, artan nüfusla atıkların da çoğaldığını söyledi.

        Atıkların geri dönüştürülmesinin önemine işaret eden Karalar, "Atıkları evde ayrıştırsak çok faydalı olabiliriz." dedi.

        Karalar, yapacakları tesisle geri dönüşümcüleri tek çatı altında toplamayı hedeflediklerini belirterek, projenin hazırlıklarının sürdüğünü anlattı.

        Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da dünyanın iklim değişikliği ve teknoloji ekseninde büyük dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

        Dönüşümün merkezinde karbonsuzlaşma, sürdürülebilir üretim ve geri dönüşümün yer aldığını vurgulayan Kıvanç, iş dünyasının "yeşil dönüşüm" sürecine uyum sağlamasının zorunluluk haline geldiğini dile getirdi.

        Kıvanç, Avrupa Birliğinin (AB) "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" sürecini başlattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Kısmi de olsa 1 Ocak 2026 itibarıyla mali yükümlülükler devreye girecek. Ülkemizin ihracatının yüzde 50'den fazlası AB ülkelerine yapılıyor. Yeşil Mutabakat kapsamındaki kurallar tüm ihracatçılarımız için hayati önem taşıyor. Küresel pazarda güçlü kalmak istiyorsak, bu kurallara uyum sağlamaktan başka çaremiz yok. Bu süreci tehdit değil, bir fırsat olarak görmeliyiz."

        REWA Anatolia İcra Komitesi Başkanı Ebru Can Güneş'in de konuşma yaptığı etkinlikte, çocukların kağıt, metal, plastik ve tekstil atıkları gibi dönüştürülebilir malzemelerden tasarlanan kıyafetler giydiği "Minik Ellerden, Atıktım Sanat Oldum" adlı defile gerçekleştirildi.

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Çukurova Fuarcılık, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi destekleriyle organize edilen etkinlik 15 Şubat'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Sağlık Bakanlığı'ndan hastanede "fiyat pazarlığı" görüntülerine inceleme
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Oval Ofis'in yıldızı: X Musk
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu! Sır perdesi aralandı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"

        Benzer Haberler

        Uygunsuz üretim yapan firmalara 180 milyon TL ceza uygulandı
        Uygunsuz üretim yapan firmalara 180 milyon TL ceza uygulandı
        Adana'da yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetim yapıldı
        Adana'da yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetim yapıldı
        Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
        Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
        Yazılım sektörünü bırakıp havacılık hayalini gerçekleştiren pilot öğrenci y...
        Yazılım sektörünü bırakıp havacılık hayalini gerçekleştiren pilot öğrenci y...
        Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde karla kaplanan yollar açılıyor
        Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde karla kaplanan yollar açılıyor
        96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmana ruhsat veren kamu çalışanlarına dav...
        96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmana ruhsat veren kamu çalışanlarına dav...