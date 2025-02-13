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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi

        Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:24 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:32
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi
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        Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde program düzenlendi.

        Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi.

        Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Mersin

        Mersin'de Berat Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.

        Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Kılınan namazın ardından dua edildi, ilahiler söylendi.

        Cami çıkışında cemaate ikramlarda bulunuldu.

        - Hatay

        Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla kandil programı düzenlendi.

        Antakya TOKİ Resulullah Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

        Cami çıkışında cemaate Antakya Belediyesince çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Alibeyli Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

        Programda İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler söylendi.

        Cami çıkışında ikramda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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