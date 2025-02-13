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        Adana'da yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetim yapıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Adana'da yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:18
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        Adana'da yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetim yapıldı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Adana'da yapı malzemeleri üreticilerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, Genel Müdürlük Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürü Tamer Erakman ve İl Müdürü Mehmet Ata Erpolat'ın da katıldığı denetimlerde, yapı malzemeleri üreticilerinden numuneler alındı.

        Laboratuvara gönderilen numunelerin, standartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilecek.

        Aslan, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) plastik boru üreten bir firmadaki denetimin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerin bir plan dahilinde belirlendiğini söyledi.

        Bu yıl birleşik denetim modeline geçtiklerini belirten Aslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla genel müdürlük ve il müdürlüklerinin birlikte ani denetimler gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Aslan, her ilde en yoğun üretilen malzemeleri tespit edip bunlara yönelik denetimler yaptıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Yapıda kullanılan tüm malzemelerle ilgili piyasa gözetim ve denetim yapma görevimiz var. Burada kullanılan demir, beton, çelik kapı, su boruları gibi aklınıza gelen bütün malzemelerde denetim yapıyoruz. Geçen yıl 20 bin denetim yapıldı. Bu denetimlerin sonucunda da 180 milyon lira para cezası uygulandı. Yapıda kullanılma risk derecesi yüksek olan bir kısım ürün de uygunsuzlukları giderilene kadar imalatın durdurulması ya da toplatılması gibi idari kararlar da uygulandı."

        Her yapı malzemesinin bir standardı ve beyan değerlerinin olduğunu anımsatan Aslan, şunları kaydetti:

        "Bu standartlara uygun olup olmadığını inceleyeceğiz. Mesela burada borulardan aldığımız numunelerle farklı ısı ve süre değerlerinde deneye tabi tutacağız. Bunların kopma, sızdırma ve kırılma gibi mekanik deneylerle mukavemetlerini test edeceğiz. Bu denetimlerin en önemli özelliğinden birisi hem belge denetimi hem de deneysel inceleme yapıyor olmamız. 'Güvenli yapılaşma, güvenli malzemelerle olur' düşüncesiyle bütün malzemelerin denetimine özen göstereceğiz. Bu hafta denetimler 5 ilde devam edecek. Bugün denetimler Adana'da ve devamında 4 ilde sürecek. Yıl sonuna kadar da bu denetimlere devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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