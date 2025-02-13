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        Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

        Adana'da hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 15:27 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:45
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        Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
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        Adana'da hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

        İbrahim Kozan (61) idaresindeki hafif ticari araç, Karaisalı ilçesi Hacımusalı-Kelceler yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Kozan'ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kozan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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