Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
Adana'da hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.
Adana'da hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.
İbrahim Kozan (61) idaresindeki hafif ticari araç, Karaisalı ilçesi Hacımusalı-Kelceler yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Kozan'ın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Kozan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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