        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl hapis cezası

        Adana'da internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 11 bin 250 lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 4 yıl hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:41 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:41
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl hapis cezası
        Adana'da internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı ilanıyla bir kişiyi 11 bin 250 lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 4 yıl hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık R.D. ve müşteki O.C. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki O.C'nin internet sitesinde ikinci el cep telefonu ilanını görmesi üzerine tanıştığı sanık R.D'nin, kendi banka hesabına 11 bin 250 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

        Savcı, müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın O.C. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu belirterek, R.D'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

        Müşteki O.C. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık R.D'yi 4 yıl hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

