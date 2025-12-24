Adana'da kaçak yapıların yıkımına engel olmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımına engel olmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, vatandaşlar tarafından "Amerikan Adası" olarak bilinen göl kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlüklerince dün başlanan yıkım çalışmaları sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan E.Ç. ve A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından girişe yasaklanan bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

- Gerginlikte 4 kişi gözaltına alınmıştı

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlüklerince dün yıkım çalışmalarına başlanmıştı.