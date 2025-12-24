Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı

        Adana'da yıkımı tamamlanan Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:51 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:51
        Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların yıkımı tamamlandı
        Adana'da yıkımı tamamlanan Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapıların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Merkez Çukurova ilçesi Menderes Bulvarı'nda, vatandaşlar tarafından "Amerikan Adası" olarak bilinen göl kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlüklerince dün başlanan yıkım çalışmaları tamamlandı.

        Yıkım çalışmalarının ardından girişe yasaklanan bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        DSİ ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yıkılan kaçak yapıların enkazı kamyonlara yüklenerek alandan taşınıyor.

        Öte yandan dün yıkım çalışmalarını önlemek için kendine bıçakla zarar veren 2 kişiyle ekiplere mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan toplam 4 zanlının Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler 2'si alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer zanlılar adliyeye sevk edildi.

        - Yıkım çalışmasına dün başlanmıştı

        Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı yıkım kararı alınmış ve bölgedeki işletme sahiplerine iş yerlerini boşaltmaları için 23 Aralık'a kadar süre verilmişti.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekat, çevik kuvvet, terörle mücadele, su altı ekipleri ile Devlet Su İşleri (DSİ), zabıta ve itfaiye görevlileri dün sabahın erken saatlerinde yarımadaya gitmiş, boşaltma kararının bildirilmesine rağmen iş yerini boşaltmayanlar için anons yapmıştı.

        Yıkım çalışmalarını önlemek için 2 kişi kendilerine bıçakla zarar vermiş, bazı işletme sahipleri de iş yerinde yangın çıkarmıştı.

        Kendine zarar veren 2 kişinin de arasında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmış, yangınlara itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) müdahale edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

