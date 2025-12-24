Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa verilen ceza hukuka uygun bulundu

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, karısını bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde, 22 Eylül 2021'de evlerinde tartıştığı eşi T.D'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan B.D'ye 29 Eylül 2023'te Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesi tamamlandı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanığa "eşi kasten öldürme" suçundan verilen cezayı, kararda usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulundu.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, istinaf başvurusunda bulunan sanık ve müdafilerinin mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna, sanık lehine haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanması gerektiğine yönelen istinaf itirazları yerinde görülmediğinden başvurularının reddine karar verilmiştir."