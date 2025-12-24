Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa verilen ceza hukuka uygun bulundu

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, karısını bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:15 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa verilen ceza hukuka uygun bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, karısını bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde, 22 Eylül 2021'de evlerinde tartıştığı eşi T.D'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan B.D'ye 29 Eylül 2023'te Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesi tamamlandı.

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, sanığa "eşi kasten öldürme" suçundan verilen cezayı, kararda usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulundu.

        Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

        "İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, istinaf başvurusunda bulunan sanık ve müdafilerinin mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna, sanık lehine haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanması gerektiğine yönelen istinaf itirazları yerinde görülmediğinden başvurularının reddine karar verilmiştir."

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde, 22 Eylül 2021'de evlerinde tartıştığı eşi T.D'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra gittiği ablası N.K'nin evinde yakalanan B.D. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Tutuklu sanık B.D'ye 29 Eylül 2023'te Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        LÖSEV'den lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği
        LÖSEV'den lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği
        Adana'da tarımda pestisit kalıntısını önlemeyi amaçlayan "B-Reçete Sistemi"...
        Adana'da tarımda pestisit kalıntısını önlemeyi amaçlayan "B-Reçete Sistemi"...
        Başkan Özen "Feke için kalıcı ve yakışan işleri hayata geçirmeye devam ediy...
        Başkan Özen "Feke için kalıcı ve yakışan işleri hayata geçirmeye devam ediy...
        İşitme engelli genci darp eden dolmuş şoförü tutuklandı
        İşitme engelli genci darp eden dolmuş şoförü tutuklandı
        Dijital Dünyada Güvenli Kalmak - Adana Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi
        Dijital Dünyada Güvenli Kalmak - Adana Zirvesi'nin açılışı gerçekleştirildi
        Seyhan'da yeni yapılan evler yolsuz kaldı: Vatandaşlar mağdur
        Seyhan'da yeni yapılan evler yolsuz kaldı: Vatandaşlar mağdur