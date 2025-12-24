Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        LÖSEV'den lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği

        Adana'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) lösemili çocuklara yönelik yılbaşı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:12
        LÖSEV'den lösemili çocuklar için yılbaşı etkinliği
        Adana'da, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) lösemili çocuklara yönelik yılbaşı etkinliği düzenlendi.

        Tedavi sürecinde çocuklara destek olması amacıyla ATOSEV Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar hazırlanan çeşitli gösterileri izledi, dans etti.

        LÖSEV Adana İl Koordinatörü Betül Özgüven, yaptığı açıklamada, yılbaşında da çocukları ve aileleri yalnız bırakmadıklarını söyledi.

        Tedavi sürecinde moral ve motivasyonun her şeyden önemli olduğunu belirten Özgüven, "Tedavisi devam eden çocuklarımızın yanı sıra hastalığı yenmiş olan çocuklarımız ve gençlerimizi de bu coşkuya ortak ediyoruz. Bu sayede çocuklarımız ve gençlerimiz büyük bir ailenin parçası olmanın verdiği dayanışma ruhuyla hastalığın olumsuz etkilerinden uzak kalabiliyor." dedi.

        Programda çocuklara hediyeler dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

