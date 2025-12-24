Adana'da tartıştığı esnafı bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı esnafı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tolga H. ve bazı tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Tolga H, olay günü mesai arkadaşlarıyla temizlik yaptıkları sırada mahalleden tanıdığı Hüsamettin Gözaçık'ın kendisine küfrettiğini ileri sürdü.

Hüsamettin Gözaçık ile aralarında bir husumet bulunmadığını anlatan Tolga H, şöyle konuştu:

"Mesai sonrası evime gittiğimde WhatsApp üzerinden bir numaranın beni aradığını gördüm. Maktul benim numaramı bulmuş ve beni arayarak hakaretlerine devam etti. Yanımda annem de vardı. Beni iş yerine çağırdı. Maktulün eve gelmesinden korktuğum için yanına gitmek durumunda kaldım. Masanın üzerindeki bıçakla bana saldırdı, sandalyeyle kendimi korumaya çalıştım. Daha sonra iş yerinde bulunan kesici bir aleti rastgele salladım. İş yerinden çıktığımda etraftakilere sağlık ekiplerini aramalarını söyledim. Olayın şoku sonrası polis ekiplerine ben teslim oldum. Maktulü öldürme amacım yoktu. Pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."