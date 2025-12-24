Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde, Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. yılı dolayısıyla panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:23 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:23
        Adana'da "Denetimli Serbestlik" paneli düzenlendi
        Adana'nın Kozan ilçesinde, Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. yılı dolayısıyla panel gerçekleştirildi.

        Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen panel, Kozan Adliyesi'nde yapıldı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, panelde denetimli serbestlik sisteminin önemini anlattı.

        İlçede toplumsal dayanışmanın yüksek olduğunu ifade eden Akbaş, "Geçen yıl 11 okulumuzu müdürlükteki personel ve hükümlülerle ücret almadan boyadık. Müdürlüğümüz, Türkiye'de 149 müdürlük içinde başarı sıralamasında 41. sırada yer alarak birçok il ve ilçeyi geride bıraktı." dedi.

        Açılış konuşmalarının ardından panelde, "Bağımlılık, Tedavi ve Denetimli Serbestlik", "Denetimli Serbestlikte Kurumlar Arası Çalışma" ve "Cezasızlık Algısı, Çözüm Önerileri ve Denetimli Serbestlik" başlıklı oturumlar gerçekleşti.

        Programa Kozan Adalet Komisyonu Başkanı Göksel Sert, akademisyenler, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, avukatlar ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

