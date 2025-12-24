Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da engelli otomobil sürücüsünü darbeden minibüs şoförü tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde işitme engelli otomobil sürücüsünü darbeden minibüs şoförü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:08 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:08
        Adana'da engelli otomobil sürücüsünü darbeden minibüs şoförü tutuklandı
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde işitme engelli otomobil sürücüsünü darbeden minibüs şoförü tutuklandı.

        Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 20 Aralık'ta işitme engelli otomobil sürücüsü Ö.A. (26), yol verme nedeniyle çıkan tartışmada minibüs sürücüsü İ.T. (46) tarafından darbedildi.

        İşitme cihazı da zarar gören Ö.A.'nın şikayeti üzerine İ.T, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

