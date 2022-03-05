Adana’da ‘Sigara içme, portakal suyu iç’ etkinliği

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Adana’da Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilay Kulübü ile ‘Sigara içme, portakal suyu iç’ etkinliği düzenledi.

Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Yeşilay Kulübü ile 17 Mart Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Haftası sebebiyle Kurttepe Metro İstasyonu önünde ‘Sigara içme, portakal suyu iç’ etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrenciler vatandaşlara portakal suyu ikram etti. Etkinliğe Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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