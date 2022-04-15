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Bakan Çavuşoğlu: "Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes için çalışmaya devam ediyoruz” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Dünyada en çok misyona sahip 5. ülkeyiz” “Savaşın etkilerini en aza indirmemiz lazım”

İHA

Bakan Çavuşoğlu: "Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes için çalışmaya devam ediyoruz” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Dünyada en çok misyona sahip 5. ülkeyiz” “Savaşın etkilerini en aza indirmemiz lazım”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, UkraynaRusya arasında süren savaşın bir an önce bitmesi için çabaların sürdüğünü belirterek, “Şu ana kadar bir ilerleme olduysa o bizim katkılarımız sayesinde İstanbul toplantısında oldu. Ancak sahada şartlar kolay değil. Bir taraftan insanlık dışı görüntüler diğer tarafta da olumluolumsuz aktörler var. Mariupol’deki savaş ve doğuya odaklanan bir Rusya var. Biz tüm zorluklara rağmen bir ateşkes için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Bakan Çavuşoğlu, bir dizi ziyaret ve program için öğle saatlerinde havayolu ile Adana’ya geldi. Çavuşoğlu, önce Adana Valiliğini ardından MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

“Cumhur ittifakı içinde ki uyum çok önemli”
Daha sonra AK Parti Adana İl Başkanlığına geçen Bakan Çavuşoğlu, burada ‘3 Kademe İl Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Adana’da olmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Adana’da gerçekten birlik ve beraberlik var. Mehmet Ay başkanımız genç yaşta tecrübeli bir arkadaş. Cumhur ittifakı içinde ki uyum sadece Adana için önemli değil ülkemiz ve geleceğimiz için çok önemli. Bir ilde uyum, birlik ve beraberlik varsa herkes mutlu, huzurlu olur. Yapılan işlerde bereketli olur. Bu anlamda hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlik ülkemiz için önemli. Ülkemiz ne kadar güçlüyse biz dünyada o kadar sözü geçen dinlenen bir ülke oluruz” diye konuştu.

“Dünyada en çok misyona sahip 5. ülkeyiz”
Türkiye’nin dış politikada çok aktif olduğunu ve güçlü olduğunu, 254 misyonu ile dünyanın en çok misyona sahip 5.ülkesi olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her alanda olduğu gibi dış politikada da aktifiz. Girişimci, insani, sahada ve masada aktif diplomasi diyoruz. Bu sözle olacak şey değil. Bugün girişimci olmak demek dünyanın her yerinde inisiyatif almak demektir. Çıkarınız neredeyse orada gidip faal olmak demektir. 254 misyonumuzla dünyada en çok misyona sahip 5. ülkeyiz. Birçok ülke misyonlarını kapatırken biz birçok yerde büyükelçilik açıyoruz. Aynı şekilde insani politika ne demek, mazlumların yanında olmak. Siz güçlüyseniz mazlumlara elinizi uzatabilirsiniz, umut olabilirsiniz Bugün dünyada umut Türkiye ise hem cumhurbaşkanımız liderliğinde bu anlayışımızdan dolayı hem de o beklentileri karşılama gücümüz ve kapasitemizden dolayıdır” ifadelerini kullandı.

“Kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz”
Dünyada yaşanan savaşların yüzde 60’ının ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada yaşandığını aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:
“Bugün kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Dünyada çok önemli değişimler var. Dünyadaki savaş ve çatışmaların yüzde 60'ı bizim coğrafyamızda. Şimdi oturup bekleyecek miyiz? Bunları çözmek için inisiyatif almamız, girişimci olmamız lazım. Aynı zamanda dünyada dengeler nasıl değişiyor. Biz bu değişen dengeler karşısında kendimizi nerede konumlandıracağız? Bu değişime ayak uydurabilecek miyiz? Ekonominin gücü nereye gidiyor. Önümüze çıkan fırsatlardan nasıl faydalanacağız. Bunları nasıl değerlendirmemiz lazım. İşte kovid ile beraber gıda güvenliği başta olmak üzere arz talep durumu var dünyada. Biz burada nasıl bir güç olabiliriz, merkez olabiliriz. Aynı zamanda kendi ekonomimizi de düzeltmemiz lazım. Konjonktürel olarak enflasyon yüksek ve bununla mücadele etmemiz lazım. Ekonomi kurmaylarımız ciddi çalışmalar yapıyor ama tüm dünyada rekor artışlar var. Amerika son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Avrupa ülkeleri böyle. Her yerde var bizde de olsun demiyoruz. Biz daha önceki krizlerin bizi teğet geçtiği gibi bunun da kısa sürede çözülmesi için Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çalışıyoruz.”

“Kamu borcumuz mastır kriterlerin altında”
Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire göre yüzde 40’ın altında, mastır kriterlerin altında olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Ama ekonomi demek küreselleşme ortamında sadece kendi içinizdeki dinamiklerle yürütülen bir alan değil. Tüm dünya bu küreselleşmede artık birbirinden etkileniyor. Ama o çıkan fırsatları değerlendirip ihracatımızı rekor düzeyde arttırıyoruz. Kamu borcumuz hala yüzde 40’ın altında milli gelire göre. Mastır kriterlerin altında. Diğer taraftan ekonomik büyümemiz dünyada gıpta edilecek seviyede. Ekonomik göstergelere baktığımız zaman bizim tek sorunumuz kurdaki dalgalanma onu da bir yere oturttuk. Şimdi yüksek enflasyon. Bunun içinde çalışıyoruz. Artık Türkiye küresel bir aktörse aktif olmaya devam etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu yapıyoruz. Bir taraftan gücümüzü artırıyoruz bir taraftan gücümüzü insanlığın hayrına kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Sahada şartlar kolay değil”
UkraynaRusya Savaşı’na da değinen Bakan Çavuşoğlu, İstanbul görüşmelerinde ilerlemelerin olduğunu anımsatarak, “Artan önem ve rolümüzden dolayı da biz Ukrayna Savaşı başta olmak üzere var olan sorunları çözmek için samimi, ilkeli, doğruya doğru, yanlışa yanlış şekilde gayret sarf ediyoruz. Adım atılması gerekiyorsa adım atarken ön alınması gerekiyorsa ön alıyoruz. Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmak için sarf ettiğimiz çabaları sizde biliyorsunuz tüm dünyada biliyor. Şuana kadar bir ilerleme olduysa o bizim katkılarımız sayesinde İstanbul toplantısında oldu. Ancak sahada şartlar kolay değil. Bir taraftan insanlık dışı görüntüler diğer tarafta da olumluolumsuz aktörler var. Mariupol’deki savaş ve doğuya odaklanan bir Rusya var. Biz tüm zorluklara rağmen bir ateşkes için çalışmaya devam ediyoruz. Etmemiz de lazım” dedi.

“7 bin kardeşimizin çıkmasını biz sağladık”
Türk devletlerinden toplam 7 bin kişiyi Ukrayna’dan çıkartmaya Türkiye’nin yardımcı olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Diğer taraftan savaşın etkileri nedir, bize etkisi ne olacak. Bunu minimum düzeye tutmamız lazım. Her kriz, her savaş fırsatçılık anlamında söylemiyorum ama dünyanın, tabiatın doğası böyle. Fırsatlar da ortaya çıkarır. Bize olan olumsuz etkisini minimuma indirmek için çalışıyoruz. İnsani boyutunu ihmal etmiyoruz. Vatandaşlarımızı, yakınlarını, Kırım Tatarlarını, Ahıska Türkleri’ni Türkiye’ye getirirken birçok ülkenin vatandaşının da Ukrayna’dan çıkartılmasına katkı sağladık. Türk devletlerinden 7 bin kardeşimizin çıkmasını biz sağladık” şeklinde konuştu.

“İzlediğimiz politika ve oynadığımız rolü herkes gördü”
UkraynaRusya Savaşı’nda dünyanın Türkiye’nin önemini bir kez daha anladığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
“Biz umuduz, kardeşlerimize elimizi uzatmamız lazım. İnsani yardımlarımızı da sürdürüyoruz. İnşallah bu savaşı da en kısa zamanda kalıcı bir ateşkes ile sonlandırırız. Kolay değil, bu zaman alacak ama pes etmeden çalışmamız lazım. Yaptırımlar konusunda da ilkeli politika izliyoruz. Montrö Sözleşmesini harfiyen uyguluyoruz. Onun yararına, bunun aleyhine diye düşünmüyoruz. Hukuk hukuktur, sözleşme sözleşmedir. Biz bunu uygulamamız lazım diyoruz ve uyguluyoruz. Bu savaş Türkiye’yi çok farklı bir konuma getirdi. İzlediğimiz politika ve oynadığımız rolü herkes gördü. Türkiye’nin önemini anladılar. İnşallah bu geçici bir konjonktürel bir yaklaşım değildir. Biz Avrupa ve bütün dünyaya önemli katkı sağlayan bir ülkeyiz. Biz ne kadar içeri de güçlü olursa o kadar dışarı da güçlü oluruz. Masada o kadar güçlü oluruz. İçeri de güçlü olmanın da yolu çok çalışmak. Biz bugün ne kadar güçlüysek Türk devletleri de o kadar güçlüdür.”

“Cumhur ittifakı ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlü olur”
Cumhur İttifakı’nın önemine de değinen Bakan Çavuşoğlu, “Cumhur ittifakı ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlü olur. Cumhur ittifakı dışında izlenen siyaseti yakından takip ediyorsunuz ve milletimiz de görüyor. Biz kendi içimizde birlik ve beraberliğin güçlenmesi, nasıl çaba sarf ederiz ona odaklanmamız lazım. Bu doğrultu da yaptığımız her adımı milletimiz görür. 2023 hedeflerimizin ötesinde 2053’e kadar Türkiye’yi nasıl lojistik merkezi haline getireceğimizin ilk sinyallerini Salı günü kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanımız açıkladı. Hedefler koymamız ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmamız lazım” diye konuştu.
Açıklamaların ardından Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana milletvekilleri Karaisalı ilçesinde düzenlenecek iftar programına gitti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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