Adana'da uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Feke ilçesinde uçuruma düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tenkerli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, plakası öğrenilemeyen Mustafa Tüfekli (47) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu 80 metrelik uçuruma düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Aracın sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa Tüfekli’nin evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.