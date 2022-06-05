

Malik GÖDELİNER/POZANTI (Adana), (DHA)ADANA'nın Pozantı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, toprak kaymasına neden oldu.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve dolu yağış nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Mahalleden ilçe merkezine giden yol, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı. Mahalledeki bahçelerde çalışan bazı vatandaşların araçları, kısmen toprak altında kalırken, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi. Pozantı Belediyesi'ne bağlı ekipler, yol açma ve toprak altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Pozantı Malik GÖDELİNER

2022-06-05 20:25:07



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