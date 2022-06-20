Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı Geçen yıl kızı da sevgilisi tarafından öldürülmüştü

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Adana'da geçen yıl kızı öldürülen ve dün eski kayınbabası tarafından katledilen Hatice Barış, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kozan'da geçen yıl Mayıs ayında pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan Tuğçe Duman (27) ile dayısının birlikte yaşadığı Melek Elşemo'nun (24) cinayetinin ardından dün Saimbeyli ilçesinde eski kayınbabası Mustafa K. tarafından öldürülen Hatice Barış'ın cenazesi Kozan'daki Asri Mezarlığa getirildi.

Hatice Barış’tan geriye kalan oğlu ve kızı annelerini gözyaşları ile uğurladı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hatice Barış dualar arasında toprağa verildi.

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