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Adana'da terör operasyonu: 38 gözaltı kararı HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu 38 şüphelinin yakalanması için sabah operasyon düzenlendi

İHA

Adana'da terör operasyonu: 38 gözaltı kararı HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu 38 şüphelinin yakalanması için sabah operasyon düzenlendi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP'li yöneticiler ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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