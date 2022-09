'Altın Koza´da antika otomobillerle gerçekleştirdiğimiz sevgi korteji askıya alındı'

Nuri PİR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,(DHA)ADANA´da bu yıl 29'uncu kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ile ilglii bilgi veren Altın Koza Yönetin Kurulu Başkanvekili İsmail Timuçin, " "Ünlü yıldızların halkı selamladığı antika arabaların sahipleri, vergi değerlerinin çok yüksek olması nedeniyle araçları kullanımdan kaldırdıklarını söyledi. Başka bir formül arayışındayız. Şu an için antika otomobillerle gerçekleştirdiğimiz sevgi korteji askıya alındı" diye konuştu.

Kentte bu yıl 12-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 29´uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali´nin tanıtım toplantısı, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar´ın yanı sıra festival yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Karalar, Adana´nın sinema tutkusu ve sevgisinin çok yüksek olduğunu belirterek,

"Adana, sinemanın gelişmesi için her zaman çok önemli rol oynamış bir kentimiz. Sanatsever bir kentimiz. Eskiden burada yazlık sinemalarda film tutarsa, seyircinin ilgisi olursa Türkiye´nin de ilgisi oluyordu. Bu senede festivalin 29´uncusunu yapıyoruz. Aslında 52 sene oldu ancak bazı dönemlerde yapılamadı festivalimiz. 12-18 Eylül arası sinemanın kalbi Adana´da atacak. Cüneyt Arkın ve Fatma Girik gibi çok önemli sanatçılarımızı bu sene kaybettik. Sinemamızın başı sağ olsun" dedi.

`FORMÜL ARIYORUZ´

Başkan Karalar´ın konuşmalarının ve festival yürütme kurulu üyelerinin verdiği bilgilerin ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Genellikle her festivalde ünlülerin ve klasik otomobillerin katılımıyla yapılan ve sanatçıları sokaklarda buluşturarak renkli görüntülere sahne olan sevgi kortejinin bu yıl yapılıp yapılmayacağı sorusunu yanıtlayan Altın Koza Yönetin Kurulu Başkanvekili İsmail Timuçin, "Ünlü yıldızların halkı selamladığı antika arabaların sahipleri, vergi değerlerinin çok yüksek olması nedeniyle araçları kullanımdan kaldırdıklarını söyledi. Başka bir formül arayışındayız. Şu an için antika otomobillerle gerçekleştirdiğimiz sevgi korteji askıya alındı" diye konuştu.

Öte yandan festivalin Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Orhan Kemal´in adını taşıyan, 'Orhan Kemal Emek Ödülleri´ bu sene Türk tiyatrosu ve Türk sinemasına verdiği katkılardan dolayı Zihni Göktay´a, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş´e, Sinema Emekçileri Sendikası Eski Başkanı ve 40 yıldır Sine-Sen´in yönetim kurulunda yer alan Zafer Ayden´e verilecek. Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye de onur ödülü takdim edilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yaşar SERİNTÜRK

