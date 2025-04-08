Adana Kültür Yolu Festivali'nde Ferdi Tayfur anısına 'Sabahçı Kahvesi' sergisi

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan 'Sabahçı Kahvesi' adlı enstalasyon sergisi, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında merhum sanatçının doğup büyüdüğü kentte yer alan Adana Müze Kompleksi Eğitim Atölyesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ferdi Tayfur'un giysileri, afiş ve plaklarının yer aldığı sergide, Ferdi Tayfur için özel olarak hazırlanan bir belgesel de gösteriliyor. Merhum şarkıcıya benzerliğiyle dikkat çeken hayranları da sergide Tayfur'un şarkılarını seslendiriyor.

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Ferdi Tayfur’un hayatına mercek tutan sergi, sanatçının şekerci çırağı döneminden Gülhane konserine kadar farklı zamanlarına odaklanıyor. Sergi; dönem kıyafetleri, afiş ve plaklar, dilek ağacı, Ferdi Tayfur büstü ve farklı sanatçılara yaptırılmış eserleriyle zengin bir içerik sunuyor. Sergide; Ferdi Tayfur’un sergiye de ismini veren meşhur şarkısı 'Sabahçı Kahvesi'nden alınan ilhamla bir sabahçı kahvesi canlandırması da yer alıyor. Sergiyi ziyaret eden hayranları Sabahçı Kahvesi’nde oturup, fotoğraf çektirerek, interaktif bir deneyim de yaşıyor.

Sergiyi gezen hayranları, Ferdi Tayfur’un böyle bir sergiyle anılmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Festival için Adana’ya ilk kez gelen bir ziyaretçi de Ferdi Tayfur’un milli bir değerimiz olduğunu vurgulayarak, "Ferdi Tayfur'u dinleyerek büyüdük. Yaşamımızda, ruhumuzda her şeyde izi var, şu an burada olmaktan çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.