Alınan bilgiye göre, Pozantı ilçesinde yaşayan bir kişi, bir internet sitesindeki tır ve dorse ilanına 1 milyon 80 bin lira para gönderdikten sonra geri dönüş alamayınca dolandırıldığını anlayarak Pozantı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri olaya ilişkin bir çalışma başlattı.

Adana merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Manisa'da "Soğuk Cüzdan" adı verilen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden T.İ'nin kripto para üzerinden kaynağı belli olmayan 11 milyon lira tutarında şüpheli işlem yaptığı ve bu paraları soğuk cüzdana aktardığı saptandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.İ. ve S.A. tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.