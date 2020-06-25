Adana’da narkotik uygulamasında 8 şüpheli yakalandı

AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi, Dağlıoğlu, Uçak ve Gülbahçesi mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına ve şüpheli kişilere yönelik çalışma başlattı.

Terör, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada ekipler, durdurdukları şüpheli araçlarda narkotik köpeği ile arama yaptı.

Durumundan şüphelendikleri yayaların Genel Bilgi Taramasını (GBT) ve üst aramasını yapan ekipler, iki kişide 6 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi de yakaladı.

Cadde ve ara sokaklarda da çalışma yapan ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişilerin üst aramasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 29 fişek ele geçirildi.

Ekipler, uygulamada sorgulamasını yaptıkları 2 bin 63 araçtan 8’ini trafikten men etti, 96 araç sürücüsüne ise 140 bin 603 lira ceza yazdı.