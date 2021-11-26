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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana’da silahlı kavgada vurulan genç öldü - HABERLER
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Adana’da silahlı kavgada vurulan genç öldü

Adana’da silahla kavgada vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren zanlının boş kovanları toplayıp kaçtığını değerlendiren ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı

Adana’da silahlı kavgada vurulan genç öldü - HABERLER
Adana’da silahla vurulan genç kurtarılamadı
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AA

Alınan bilgiye göre, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne özel bir araçla yaralı olarak getirilen kişinin öldüğü ihbarı üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ölen kişinin 22 yaşındaki U.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, olayın merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde yaşandığını tespit etti. Araştırmalarını genişleterek sürdüren ekipler, U.Ç'nin çıkan tartışma sonucu bir şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu öldürüldüğünü belirledi.

U.Ç. (22)

ZANLI BOŞ KOVANLARI TOPLAYIP KAÇMIŞ

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede ise boş kovan bulunamadı. AA'nın haberine göre; olayı gerçekleştiren zanlının boş kovanları toplayıp kaçtığını değerlendiren ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisi ile U.Ç'yi yaralı olarak hastaneye getirdikten sonra kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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