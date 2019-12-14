TFF 1. Lig’in 15. haftasında Adanaspor evinde Menemenspor’u ağırladı. Karşılaşma 3-1 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada Alberk, orta sahadan aldığı topu Adanaspor’un ceza sahasında bulunan Hüseyin’e gönderdi. Topu önünde bulan Hüseyin meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
41. dakikada Mehmet, karambolden topu kurtararak meşin yuvarlağı Adanaspor kalesine gönderdi. Kaleci İrfan, topu tutamadı ve top ağlarla gitti. 0-2
57. dakikada Adanaspor’da Hakan Barış, penaltı da topun başına geçti. Hakan vurduğu şut ile topu ağlara gönderdi. 1-2
90. dakikada Menemenspor’da sol kanatta açılan ortada iyi yükselen Hüseyin, kafa vuruşu ile ağları sarstı. 1-3
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