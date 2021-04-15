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ADEM METAN KİMDİR?

Adem Metan 1987 Yılında Ordu’da doğdu. 2007 yılıyla birlikte çocukluk hayali olan radyoculuk mesleğine başladı.

Kariyeri boyunca Star FM, Radyo 24, Medya FM, Karadeniz FM, Alem FM, Radyo Viva, Best FM ve Radyo D’de yaptığı show programlarıyla dinleyicileriyle buluştu.

Hâlihazırda ise kendi YouTube kanalı üzerinden içerik üretmeye devam ediyor.

Adem Metan, radyo yayıncılığı yanında bazı yayın kuruluşlarında televizyon programları da gerçekleştirdi.

Radyo yayınlarıyla birlikte mizahî konuları ele aldığı, çeşitli sahne programlarında Türkiye’nin birçok yerinde tek kişilik gösteriler yaptı.

2011’de ‘Hayata Dair Özlü Sözler‘, 2013’te ‘Senden Bir Parça’, 2014’te ‘Yalnızlığın Sen Tonu’ ve 2015’te ‘Kompo Komik’ isimli dört kitaba imza attı. ‘Yalnızlığın Sen Tonu’ raflarda uzun süre en çok satanlar arasında yer aldı.