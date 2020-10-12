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Adeta Tanımı:

Adeta kelimesinin anlamı; sanki, neredeyse, hemen hemen, tamamlanmayan, çok yakın ama tam değil, neredeyse olacak, yaklaşık ve eşiğinde olarak tanımlanır.

Adeta Nedir TDK:

Sanki ve hemen hemen olarak ifade edilir.

Adeta Örnek Anlatımı:

Adeta kelimesi, herhangi bir durumun hazır olmasına yakın ancak hazır olmayan bir durumda söylenen söz veya kullanılan bir kelimedir. Yapılacak herhangi bir işin neredeyse olacak, sanki bitti, hemen hemen oldu sayılır, çok eşiğinde az kaldı, yaklaştık ama tam değil gibi kelimeler için adeta kelimesini kullanırız.

Adeta Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: