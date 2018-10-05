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Adil Öksüz’ün arkadaşı doçentin tahliye talebi reddedildi

İzmir’de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada örgütün sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün sınıf arkadaşı Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar’ın yargılandığı davaya devam edildi. Acar’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi

05.10.2018 - 20:02 | Güncelleme: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, geçen 30 Mayıs ile 6 Haziran’da FETÖ’nün Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre, operasyonda örgütün sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün sınıf arkadaşı olan ve aynı zamanda Öksüz’le arasında para akışı tespit edilen eski Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar'ın aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen ve aralarında Acar’ın da bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Acar hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık İsmail Acar ve avukatı katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen F.A., poliste baskı altında ifade verdiğini belirterek, Acar’ın ismini baskı altında söylediğini öne sürdü.

Polisten korktuğunu söyleyen tanık, "Acar’ın ismini vermemi polis istedi. Emniyetteki ifademde yalan söyledim" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı tanığa "Şu an yalan söylemediğini nereden bileceğiz" diye karşılık verdi. Duruşması savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verirken, sanık Acar kaçma şüphesinin bulunmadığı iddia ederek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, savcının talebini kabul ederken, mütalaaya karşı savunma için sanık avukatına ek süre vererek duruşmayı erteledi.

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