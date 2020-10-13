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Adiposit Tanımı:

Adiposit kelimesinin anlamı; derinin altında üç katman derinliğinde bulunan yağ dokusu, kollajen liflerinden oluşan bir ağa gömülü adipositler adı verilen gevşek bir uzman hücre koleksiyonundan oluşur. Vücuttaki ana rolü, lipitlerin ve trigliseritlerin depolanması için bir yakıt tankı olarak işlev görür.

Adipoz doku veya yağ, adipositlerden oluşan gevşek bağ dokusu için anatomik bir terimdir. Başlıca rolü, aynı zamanda vücudun yalıtmasını sağlamasına rağmen, enerjiyi yağ şeklinde depolamaktır.

Adiposit Çeşitleri:

İki çeşit yağ dokusu vardır; beyaz ve kahverengi. Her iki türün dağılımı tek tip değildir, ancak beyaz yağ dokusu en yaygın olanıdır. Beyaz yağ dokusunun ana rolü veya işlevi, lipidleri toplamak, depolamak ve sonra serbest bırakmaktır. Bununla birlikte, depolanan lipitlerin özellikleri nedeniyle, yağ dokusu ayrıca koruyucu bir yastık (darbelere dayanıklı) ve ayrıca aşırı ısı kaybına karşı bir yalıtım katmanı olarak da işlev görür.

Lipitler çok zayıf bir şekilde ısı iletir (diğer malzemelerin oranının sadece üçte biri kadar),bu nedenle küçük bir adipoz hücre tabakası (yaklaşık 2 mm) bile bir kişiyi 15 santigrat derece sıcak tutarken, sadece 1 mm koruma katmanı oldukça rahatsız edici olacaktır. Ortalama beyaz yağ dokusunun yaklaşık% 80’i lipittir ve bunun yaklaşık % 90’ı altı trigliseritden oluşur; stearik, oleik, linoleik, palmitik, palmitoleik ve miristik asit. Ayrıca depolanan serbest yağ asitleri, kolesterol, mono ve di-gliseritlerdir.

Adiposit Örnek Anlatımı:

Her bir adiposit hücresi, genişledikçe, tüm sitoplazmayı, çekirdeği ve diğer tüm organelleri hücrenin kenarına iterek, bir bant veya halka gibi görünmesini sağlayan, büyük, merkezi, muntazam, lipit dolgulu bir merkezi vakum sistemine sahiptir.

Bu hücrelerin büyüklüğü yaklaşık 30 mikron ila 230 mikron arasında değişebilir ve çarpık görünümlerine rağmen, diğer hücrelerin gerekli tüm biyokimyasal makinelerini içerir.

Her yağ hücresi en az bir kılcal veya kan damarı ile temas etmelidir (bir arter veya damar). Bundan hücreler, lipidler dahil tüm ihtiyaç duydukları malzemeleri alırlar.

Yağ içeriği yüksek, çoğu zaman sindirilebilecek ve hemen kullanılabilecek olandan daha fazla yağ verir. Fazlalık yağ dokusunda saklanır. Yemeklerle alınan aşırı karbonhidrat ve protein de yağa dönüştürülebilir (genellikle karaciğerde) ve daha uzun süreli depolama için yağ dokusuna taşınabilir.

Lipitler, insanlar ve çoğu memeli için ana yakıt rezervidir. Bu moleküller ihtiyaç duyulan enerjiyi depolamakta çok etkilidir. Bir gram yağ, karbonhidrat veya proteine ​​(gram başına 4 kcal) kıyasla gram başına yaklaşık 9 kcal depolar.

Hareketli hayvanlar için bu, daha az kütlenin taşınması gerektiği ve yaklaşık % 20 yağ olan normal büyüklükte bir cismin, yemek yemeden yaklaşık 20-30 gün dayanacak kadar depolanmış enerjiye sahip olduğu anlamına gelir!

Adiposit Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: