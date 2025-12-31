Adıyaman'da 3 uçak seferi karşılıklı iptal edildi
Adıyaman'da, gece saatlerinde başlayıp etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Çocuklar gönlünce oynayıp eğlenirken, kar esaretinin yaşandığı kentte, İstanbul ve Ankara'dan karşılıklı toplam 3 uçak seferi iptal edildi
Mevsimin ilk karının yağdığı Adıyaman’da etkili olan kar yağışı sebebiyle İstanbul ve Ankara’dan karşılıklı toplam 3 uçak seferi iptal edildi. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kazalar beraberinde geldi.
MEVSİMİN İLK KARI ULAŞIMDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ
İHA'nın haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, "sarı" kodlu uyardığı kentler arasında yer alan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
KAZALAR DA BERABERİNDE GELDİ
Ana arterlerde bir çok cadde ve sokakta ulaşım nedeniyle kazalar beraberinde geldi. Belediyenin tuzlama aracı kayarak yolda kalan otomobile çarptı.
TUZLAMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLDÜ
Buz pistine dönen yolda kalan araçlarını çıkarmak için sürücüler uzun uğraşlar verdi. Kent merkezinde ekipler tuzlama çalışması yürüttü.
3 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ
Kar esaretinin yaşandığı kentte, İstanbul ve Ankara’dan karşılıklı toplam 3 uçak seferi iptal edildi.
Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Kartopu oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.