        Haberler Gündem Hava Durumu Adıyaman'da 3 uçak seferi karşılıklı iptal edildi | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da 3 uçak seferi karşılıklı iptal edildi

        Adıyaman'da, gece saatlerinde başlayıp etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Çocuklar gönlünce oynayıp eğlenirken, kar esaretinin yaşandığı kentte, İstanbul ve Ankara'dan karşılıklı toplam 3 uçak seferi iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 12:25 Güncelleme: 31.12.2025 - 12:25
        Adıyaman'da 3 uçak seferi iptal edildi
        Mevsimin ilk karının yağdığı Adıyaman’da etkili olan kar yağışı sebebiyle İstanbul ve Ankara’dan karşılıklı toplam 3 uçak seferi iptal edildi. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kazalar beraberinde geldi.

        MEVSİMİN İLK KARI ULAŞIMDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

        İHA'nın haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, "sarı" kodlu uyardığı kentler arasında yer alan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

        KAZALAR DA BERABERİNDE GELDİ

        Ana arterlerde bir çok cadde ve sokakta ulaşım nedeniyle kazalar beraberinde geldi. Belediyenin tuzlama aracı kayarak yolda kalan otomobile çarptı.

        TUZLAMA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLDÜ

        Buz pistine dönen yolda kalan araçlarını çıkarmak için sürücüler uzun uğraşlar verdi. Kent merkezinde ekipler tuzlama çalışması yürüttü.

        3 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

        Kar esaretinin yaşandığı kentte, İstanbul ve Ankara’dan karşılıklı toplam 3 uçak seferi iptal edildi.

        Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Kartopu oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

        #Adıyaman
