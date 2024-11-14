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        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'da çift başlı kertenkele görenleri şaşkına çevirdi | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da çift başlı kertenkele görenleri şaşkına çevirdi

        Adıyaman'da bir vatandaş, çift başlı kertenkeleyi görünce şaşkına döndü. Önce yanlış gördüğünü düşünüp hayvana yaklaştı ardından cep telefonuyla fotoğraflarını çekip yakından inceledi. Hayvan daha sonra yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:50
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        Görenleri şaşırtan çift başlı kertenkele
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        Adıyaman'ın merkez Gazihandede yolu yakınlarında bir vatandaş, kendi arazisinde dolaştığı sırada, çift başlı bir kertenkeleye denk geldi.

        Önce yanlış gördüğünü düşünen vatandaş daha sonra kertenkeleyi yakalayarak inceledi.

        Kertenkelenin çift başlı olduğunu ve yanlış görmediğini anlayan vatandaş, hayvanı cep telefonuyla görüntüledi. Çift başıyla şaşırtan kertenkele fotoğraflandıktan yaşam alanına bırakıldı.

        En net görüntülerinden biri paylaşıldı!
        En net görüntülerinden biri paylaşıldı!
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        #çift başlı kertenkele
        #Adıyaman
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