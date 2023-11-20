Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Adıyaman'da kaçak kazılarda 1900 yıllık oda mezarı bulundu

        Adıyaman'da kaçak kazılarda 1900 yıllık oda mezarı bulundu

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kaçak kazı ihbarı üzerine ekipler, Roma dönemine ait, 1900 yıllık oda mezarı tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:55 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak kazılarda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kaçak kazı ihbarına giden ekipler, Roma dönemine ait 1900 yıllık oda mezarı buldu.

        Müze Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Tepeönü köyü kırsalında yaptıkları çalışmada, Roma dönemine ait, 1900 yıllık olduğu değerlendirilen oda mezarı tespit edildi.

        Alanda tescil çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #oda mezarı
        #Adıyaman
        #kaçak kazı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde