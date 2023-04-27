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Adıyaman'da gazeteciler için "Medya ve Basın Sitesi" kuruldu

Adıyaman'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları için "Medya ve Basın Sitesi" kuruldu. Basın kuruluşlarının yanı sıra cemiyetlere de yer verilen sitede Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay ve koordinatör kaymakamlar ile incelemelerde bulunan Koordinatör Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Hayatın normalleşmesi adına çeşitli sektörler için çarşılar kuruyoruz. Büyük fedakarlıklarla deprem bölgesinden Türkiye’ye haberle ulaştıran yerel basınımız ve haber ajanslarımızı es geçemezdik. Bu çarşıyı kuran Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi

Adıyaman'da
İHA

Adıyaman'da Koordinatör Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "Adıyaman Medya ve Basın Sitesi" faaliyete geçti. Depremde büroları yıkılan ya da hasar gören yerel ve ulusal basın mensupları Atatürk Bulvarı üzerine yapılan medya ve basın sitesine yerleşti.

4 AJANS, 11 YEREL MEDYA VE 5 CEMİYET

Basın kuruluşlarının yanı sıra cemiyetlere de bu sitede yer verildi. 20 adet büro tipi camlı konteynerin bulunduğu sitede, 4 haber ajansı, 11 yerel medya kuruluşu ve 5 cemiyet faaliyet gösteriyor. Koordinatör Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, beraberinde Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay ve koordinatör kaymakamlar ile sitede incelemelerde. Basın kuruluşlarını ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ADIYAMAN'DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRELİM DEDİK"

"Hayatın normalleşmesi adına çeşitli sektörler için çarşılar kuruyoruz. Adıyaman'ın haber alma hakkını hemşerilerimizin sağlayan, objektif habercilik yapan ve büyük fedakarlıklarla deprem bölgesinden Türkiye'ye haberle ulaştıran yerel basınımız ve haber ajanslarımızı es geçemezdik. Çünkü onlarında iş yerlerinden zarar görenler, özellikle çadırda yayın yapan yayıncılar vardı. Bu ihtiyaçlarını bize bildirdiler. Bizde Adıyaman'da bir ilki gerçekleştirelim dedik. İş yerleri zarar gören basın mensuplarımıza, ajanslarımıza kura ile yer teslimi yaptık.

"AJANSLARIMIZ, YEREL BASINIMIZ YERLERİNE YERLEŞTİ"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çarşı kuruldu. Ben buradan Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Buranın yapımını üstlendi. Muhteşem bir şekilde tamamlandı. Ajanslarımız özellikle yerel basınımız yerlerine yerleşti. Burada çalışırken onları görmek bizleri çok mutlu ediyor. Çünkü basın kamu hizmeti yapıyor. Bütün deprem bölgelerinden Türkiye'ye, dünyaya haberler ulaştırıyor. Gurbette olan Adıyamanlılar da özellikle memleketlerinden gelecek bir haberi bekliyorlar. Basının yaptığı büyük fedakarlık ve büyük çalışmaya kayıtsız kalamazdık. Bugün basın sitemiz tamamlanmış olduk. Basın emekçilerimizin, gazetecilerimizin, medya ekibimizin burada mutlu şekilde çalıştığını görmek beni çok mutlu ediyor."

"6 ŞUBAT'TAN BERİ GAZETEMİZ ÇIKMIYOR"

Gazeteci Mustafa Yücekaya, "Depremde bizim de iş yerlerimiz ağır hasar aldı, yıkıldı. 6 Şubat'tan beri gazetemiz çıkmıyor. Bugün itibarıyla konteynerlerimiz bize teslim edildi. Yeni yerimizde inşallah en kısa zamanda faaliyetimize tekrar başlayacağız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"BASIN MENSUPLARI DA İŞ YERLERİNDEN OLDU"

6 Şubat depreminden sonra basın mensuplarının da iş yerlerinin hasar gördüğünü kaydeden Gazeteci Ahmet Arslantaş da, "6 Şubat depreminden sonra herkes gibi basın mensupları da iş yerlerinden oldu. Bir çoğu ağır hasar aldı, yıkılanlar oldu. Bu noktada Koordinatör Vali Gökmen Çiçek öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman'a yerel ve ulusal basın temsilcileri için basın sitesi açıldı. Biz bu siteyi açtıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEM AJANSLAR HEM GÜNLÜK GAZETELER BURADA"

Gazeteci Abdurrahman Akçal ise, "Devletimiz sağ olsun, bizim zor zamanlarımızda yine yanımızda olmaya devam ediyor. Basın kuruluşlarının ciddi bir kısmı bu 20 konteynerlik basın sitesinde bir araya geldi. Hem ajanslar burada, hem günlük gazeteler burada, hem de cemiyetler burada. Bizde artık konteynerde günlük gazetemizi birkaç gün içerisinde çıkartmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

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