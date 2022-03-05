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Adıyaman'da polis, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilin, maddi hasarlı trafik kazasının ardından olay yerindekilere çarpması sonucu biri polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da polis, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu
Polis, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu
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AA

Kahta Adliyesi civarında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ihbarını alan polis memurları Ferhat Kantarcı ile Eyüp Saz, olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Çevredeki vatandaşların da olay yerinde toplandığı sırada, Mehmet Reşat Durmuş idaresindeki 02 RA 722 plakalı otomobil, hızını alamayarak kalabalığın arasına girdi.

Olayda, polis memurları Kantarcı ve Saz ile vatandaşlardan Ahmet Balıkçı, Hüseyin ile Yasin Kavak yaralandı.

Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan polis memuru Saz ile Ahmet Balıkçı kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, şehit polis memuru ile hayatını kaybeden vatandaşın ailelerine başsağlığı diledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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