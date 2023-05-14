Adıyaman Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Adıyaman Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Adıyaman başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Adıyaman Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Adıyaman seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Adıyaman Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Adıyaman Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 81.61 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:03 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 75.3 oldu. Adıyaman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 157.189 oyla yüzde 67.46 - Kemal Kılıçdaroğlu: 69.769 oyla yüzde 29.94 - Sinan Oğan: 5.027 oyla yüzde 2.16 - Muharrem İnce: 1.031 oyla yüzde 0.44 oy aldı.



Adıyaman 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Adıyaman Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 80.46 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:03 itibarıyla yüzde 67.1 oranında açıldı. 2023 Adıyaman milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 128.747 oyla yüzde 64.69 - Millet İttifakı: 35.319 oyla yüzde 17.75 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 22.606 oyla yüzde 11.36 - Ata İttifakı: 828 oyla yüzde 0.42 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 635 oyla yüzde 0.32 aldı. Saat 21:03 itibarıyla 2023 Adıyaman milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

