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        Adıyaman'da definecilere kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

        ADIYAMAN'da,jandarma ekipleri tarafından definecilere yönelik düzenlenen operasyonunda kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:47 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:50
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        Adıyaman'da definecilere kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı
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        ADIYAMAN'da,jandarma ekipleri tarafından definecilere yönelik düzenlenen operasyonunda kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.

        Kentte, kırsal alanda 1'inci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Baskında suçüstü yakalanan Y.K., H.K., M.V.K., M.C. ve İ.H.G., gözaltına alındı. Kaçak kazı operasyonunda şüphelilerin kullandıkları 1 Jeneratör, 1 hilti, 1 matkap ve 1 spiral ele geçirildi. 

        Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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