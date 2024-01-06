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        KKTC Bakanı Ataoğlu: Barış harekatı sonrası ilk kez bu kadar fazla şehidimiz oldu

         KUZEYKıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'li sporcu, öğretmen, antrenörlerin de bulunduğu 72 kişinin depremde hayatını kaybettiği İsias Otel davasını takip etmek için geldiği Adıyaman´da "Kuzey Kıbrıs'ta 1974 yılındaki Barış Harekatı sonrasında ilk kez bu kadar fazla şehidimiz oldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:41 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:45
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        KKTC Bakanı Ataoğlu: Barış harekatı sonrası ilk kez bu kadar fazla şehidimiz oldu
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         KUZEYKıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'li sporcu, öğretmen, antrenörlerin de bulunduğu 72 kişinin depremde hayatını kaybettiği İsias Otel davasını takip etmek için geldiği Adıyaman´da "Kuzey Kıbrıs'ta 1974 yılındaki Barış Harekatı sonrasında ilk kez bu kadar fazla şehidimiz oldu" dedi.

        6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'da bulunan İsias Otel'de KKTC'den voleybol turnuvası için gelen, aralarında sporcu, öğretmen, antrenör ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği üyelerinin de bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği dava için Adıyaman'a gelen KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Adıyaman Adliye Sarayı önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Fikri Ataoğlu, örnek bir dava sonucu olacağını ifade ederek, Barış Harekatı sonrasında ilk defa bu kadar fazla şehitlerinin olduğunu söyledi. Duruşma salonundaki savunmaları üzülerek dinlediğini kaydeden Ataoğlu şöyle söyledi:

        "Elbette biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak şampiyon meleklerimizi yitirmenin ciddi şekilde üzüntüsünü hala daha yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta 1974 yılında Barış Harekatı sonrasında ilk kez bu kadar fazla şehidimiz oldu. Özellikle aynı şehirde Gazimağusa bu şehitlerin olması elbette ki; özelde Gazimağusa genelde tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ni yasa boğmuştur. Konuyla ilgili bir daha bu olayların yaşanmaması, örnek alınması deprem yönetmenliğine dikkat çekilmesiyle ilgili bugün son kararın açıklanacağı ve önümüzdeki süreçte mahkemenin hangi gün devam edeceğine yönelik bir tarih belirlenecek. Belki uzun soluklu bir mahkeme süreci olacak. Bizim burada olmamız ailelerle birlikte olmamız tek dileğimiz adaletin örnek bir dava olarak vereceği karar ve vereceği karar sonrasında bir daha bu canlarımızın yok olmaması. Tabi ki; duruşma salonunda bizim avukatların dün akşam geç saatlere kadar yapmış oldukları savunma ve mahkemenin bugüne ötelenmesi bugün de sanıkların ve sanık avukatların yapmış olduğu savunmaya baktığımızda üzülerek izledim. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ana vatan Türkiye olarak hepimizin bir kardeş olduğu aşikar bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Netice itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes ana vatanda yaşayan herkes bir kardeşlik bağı doğrultusunda hareket ediyor. Kimsenin o gücü olmadığını burada bir kez daha sizler huzurunuzda ifade etmek isterim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ana vatanına gelip burada savunmasını yapamayacak diye herhangi gibi bir olay söz konusu bile değil."

         

        DHA-Genel - Türkiye-Adıyaman - Mahir ALAN

        2024-01-06 17:40:30

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