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        Adıyaman'da "Yapay zekayla islam tarihi" sergisi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yapay zekayla oluşturulan "İslam tarihi, Kur'an-ı Kerim kıssaları, Türk-İslam tarihi, hadisi şerifler ve Filistin-Gazze" temalı resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 16:09 Güncelleme: 05.01.2024 - 16:09
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        Adıyaman'da "Yapay zekayla islam tarihi" sergisi
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yapay zekayla oluşturulan "İslam tarihi, Kur'an-ı Kerim kıssaları, Türk-İslam tarihi, hadisi şerifler ve Filistin-Gazze" temalı resim sergisi açıldı.

        Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından yapay zeka desteğiyle oluşturulan, resimlerle oluşturulan sergi meraklıların beğenisine sunuldu.

        Proje Öğretmeni Mehmet Emin Karaman, AA muhabirine, yapay zeka çalışmalarıyla ilk defa İslam tarihi, peygamber kısalarını, ayet ve hadisi şerifleri yapay zekayla resimlediklerini söyledi.

        Yaklaşık 250 öğrenci tarafından yapılan 400 civarındaki görsellerin sergilediklerini anlatan Karaman, bu alanda daha önemli işleri ortaya koymayı hedeflediklerini vurguladı.

        Okul Müdürü Mehmet Doğan ise yapay zekanın doğru kullanılması gerektiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Projede yer alan öğrenciler de yaptıkları görselleri hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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