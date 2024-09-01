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        Tabancayla eşini öldürüp, intihar etti

        ADIYAMAN'da Ekrem Daşcan (36), 3 çocuğunun gözü önünde eşi Merve Daşcan'ı (26) tabancayla vurarak öldürüp, yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 01.09.2024 - 10:10
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        Tabancayla eşini öldürüp, intihar etti
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        ADIYAMAN'da Ekrem Daşcan (36), 3 çocuğunun gözü önünde eşi Merve Daşcan'ı (26) tabancayla vurarak öldürüp, yaşamına son verdi.

        Olay, dün gece saatlerde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Daşcan ile eşi Ekrem Daşcan arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ekrem Daşcan yanındaki tabancayı çekip, Merve Daşcan'a ateş etti. Daşcan daha sonra silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Ekrem Daşcan ve Merve Daşcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Olay sırasında evde bulunan çiftin 1, 4 ve 7 yaşındaki çocukları ise Adıyaman Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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