Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Adıyaman'da halk buluşmasına katıldı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Adıyaman'da halk buluşmasına katıldı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (ATSO) toplantı salonunda konuşan Ağıralioğlu, iktidara talip olduklarını söyledi.

Partilerinin hiçbir planın, programın ya da ittifakın aparatı olmadığını belirten Ağıralioğlu, "Sözü söyleyeceğiz, söylediğimiz söz milletin umuduna, güçlü yarınlarına, daha iyisinin mümkün olduğuna alamet olacak." dedi.

Partililer, programın ardından Ağıralioğlu'na çeşitli hediyeler takdim etti.

Program sonrası Ağıralioğlu, ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bir düğün salonunda partililer ve muhtarlarla bir araya gelen Ağıralioğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla da görüştü.