Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:12 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 02 D 4024 plakalı minibüs, Kahta-Siverek kara yolu Gölgeli köyü civarında Ş.K. yönetimindeki 46 AKZ 128 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Adıyaman'da halk buluşmasına katıld...
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Adıyaman'da halk buluşmasına katıld...
        25 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        25 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da firari hükümlü yakalandı
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Adıyaman'da Deprem Şehitliği'ni zi...
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Adıyaman'da Deprem Şehitliği'ni zi...
        Düğün töreninde kavga: 3 yaralı
        Düğün töreninde kavga: 3 yaralı