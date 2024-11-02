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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 21:37 Güncelleme: 02.11.2024 - 21:40
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        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam Adıyaman- Kahta karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. H.A. yönetimindeki 35 AD 8735 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, yaralı sürücü ve 4 kişi ise ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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