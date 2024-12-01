Nemrut Dağı beyaza büründü

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı ve çevresinde bulunan ören yerleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki 2 bin 206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı’nda kar yağışı ile birlikte yabancı turistler gelmeye başladı. Bölgeye gezmeye gelen İtalyan turist Stafeno Begins özellikle bu mevsimde Nemrut'a gelmek istediğini ve kışın Nemrut tarihi alanının ve manzaranın eşsiz güzellikte olduğunu görmek için geldiğini söyledi.