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        Nemrut Dağı beyaza büründü

        ADIYAMAN'ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı ve çevresinde bulunan ören yerleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:55
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        Nemrut Dağı beyaza büründü
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        ADIYAMAN’ın Kahta ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı ve çevresinde bulunan ören yerleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki 2 bin 206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı’nda kar yağışı ile birlikte yabancı turistler gelmeye başladı. Bölgeye gezmeye gelen İtalyan turist Stafeno Begins özellikle bu mevsimde Nemrut'a gelmek istediğini ve kışın Nemrut tarihi alanının ve manzaranın eşsiz güzellikte olduğunu görmek için geldiğini söyledi.

        Kahta Kültür ve Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya da bölgenin her mevsim ayrı güzelliklerinin olduğunu ifade ederek, yerli ve yabancı turistlerin kar yağışı ile birlikte bölgeyi ziyaret etmeleri gerektiğini kaydetti.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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