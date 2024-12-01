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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

        ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:40
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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        ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Plakaları ve sürücüleri açıklanmayan 2 araç durduruldu. İlk aracın depo kısmında 16 paket halinde 5 kilogram esrar, diğer aracın yine yakıt deposunda ise 103 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu muhafaza altına alındı, araçlarda bulunan D.Y. ve H.Y.P., gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulamaların ardından çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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