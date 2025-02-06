Depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret ettiler
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Adıyaman'da vatandaşlar, yaşamın yitiren yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Adıyaman’da vatandaşlar, yaşamın yitiren yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.
Adıyaman’da, 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. Vatandaşlar etkinliklerin ardından gün ağarınca, kaybettikleri yakınlarının mezarını ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edilip mezarlıklara karanfil bırakıldı.
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