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        Adıyaman'da kamyonet devrildi: 2 ölü

        ADIYAMAN'da, uçurumdan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Mehmet Özçalkap (59) ile araçtaki Mahmut Ayaz (65), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 18:06 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:10
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        Adıyaman'da kamyonet devrildi: 2 ölü
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        ADIYAMAN’da, uçurumdan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Mehmet Özçalkap (59) ile araçtaki Mahmut Ayaz (65), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Çelikhan kara yolunda meydana geldi. Mehmet Özçalkap'ın (59) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 AG 354 plakalı kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, sürücü Mehmet Özçalkap ile araçtaki Mahmut Ayaz'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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