Adıyaman'da kamyonet devrildi: 2 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Çelikhan kara yolunda meydana geldi. Mehmet Özçalkap'ın (59) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 AG 354 plakalı kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, sürücü Mehmet Özçalkap ile araçtaki Mahmut Ayaz'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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