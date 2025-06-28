Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)

ÖLÜSAYISI 4’E ÇIKTI

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölü sayısı 4’e yükseldi. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan biri de yaşamını yitirdi.

Bu arada ölenlerin kimlikleri de belli oldu. Kazada yaşamını yitirenlerin Nedim Önal, Ayten Ata, Kadriye Aktoprak ve Mehmet Engin Büyükfırat olduğu bildirildi.