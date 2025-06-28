Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı (2)
ÖLÜSAYISI 4'E ÇIKTIAdıyaman'ın Samsat ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.
ÖLÜSAYISI 4’E ÇIKTI
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölü sayısı 4’e yükseldi. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan biri de yaşamını yitirdi.
Bu arada ölenlerin kimlikleri de belli oldu. Kazada yaşamını yitirenlerin Nedim Önal, Ayten Ata, Kadriye Aktoprak ve Mehmet Engin Büyükfırat olduğu bildirildi.
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