Adıyaman'da Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde öğretmenler tarafından oluşturulan koro, Türk Sanat Müziği konseri verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında Sincik Halk Eğitimi Merkezi'nde müzik öğretmeni ile öğrenciler koro oluşturuldu.

İlçede 3 aylık çalışma sonucu birçok eserle ilk konserini veren koro, müzikseverlerden alkış aldı.

Sincik Hüseyin Çelik Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe ilçe Kaymakamı Uğur Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, protokol üyeleri Sincik halkı ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın burada yaptığı açıklamada, Türk Sanat Müziğinin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Türk Sanat Müziği kültürümüzün önemli taşıyıcı unsurlarından biridir. Tarihimizden, edebiyatımızdan, toplumumuzun yaşam biçiminden etkilenen klasik müziğimizin yaygınlaşması tekrar öne çıkması için bu etkinliklerimizi sürdüreceğiz. 3 ay gibi kısa bir sürede bu kadar ayrı makamda birçok eseri seslendiren güzel sesli öğrencilerimize kıymetli öğretmenimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha çok öğrenciye ulaşarak bu çalışmalarımıza bir yenisini daha katarız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.