Adıyaman'da Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da depremzedelerin yardımına koşuyor

ADIYAMAN (AA) - KEMAL CEYLAN/CİHAN OKUR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde afetzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçen yardım kuruluşlarından Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Adıyaman'da lojistik üsse dönüştürdüğü okul binasında günlük 2 bin 500 kişiye sıcak yemek, 450 aileye de kıyafet ve erzak yardımı yapıyor.

6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremleri hasarsız atlatan Adıyaman Şeref Cengiz İlkokulu, Valiliğin incelemesinin ardından Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının kentteki lojistik üssü olarak belirlendi.

Okul binasının bir bölümü yardım kolilerinin tasniflendiği depo haline getirilirken, bir bölümü de depremzedelere dağıtılmak üzere yemek pişirmek için kullanılıyor.

Okulun bahçesinde oluşturulan eğitim ve oyun alanlarıyla çocukların eğitimden uzak kalmaması sağlanırken uzmanlar eşliğinde yapılan aktivitelerde depremin etkilerinin silinmesi hedefleniyor.

Kendisi de depremzede olan ve vakfın kentteki yardım faaliyetlerini koordine eden Sevim Yıldız, AA muhabirine, acısını yaşayamadan yardım faaliyetleri için seferber olduğunu söyledi.

Yıldız, "Sağ olsunlar, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ilk günden beri yanımızdalar, hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Birçok şey yaptık. Giyim çadırı kurduk, birçok aileye ulaştık. Gıda, hijyen paketlerimizi hazırlayarak birçok aileye ulaşmaya çalışıyoruz. Bir depremzede olarak acılarımı yaşayamadım. Acımızı yaşamaya fırsatımız yoktu." dedi.

Depremden en çok kadınlar ve çocukların etkilendiğini, bu nedenle çocuklara yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini vurgulayan Yıldız, "Okul bahçesinde öğrencilerimiz için eğitim alanları oluşturduk. Eğitim çadırları kurduk, 4-6 yaş grubu için oyun alanları oluşturduk. Psikososyal destek için İstanbul'dan arkadaşlarımız geldi çalışma yaptı. Depremin hemen ikinci haftasında burayı yaşanır bir yer haline getirdik." diye konuştu.

- "Her gün sahur ve iftar yemeği vereceğiz"

Onlarca gönüllüyle insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Burada günlük 2 bin 500 kişiye kadar yemek dağıtımlarımız oluyor. Şu an iftar çadırımızı hazırlıyoruz. Daha önce giyim çadırı olarak hazırladığımız yeri iftar çadırına çevireceğiz, her gün sahur ve iftar yemeği vereceğiz. Günlük 450 aileye giyim yardımı yapıyoruz. Gıda paketlerini de günlük 450 aileye ulaştırmaya çalışıyoruz."



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