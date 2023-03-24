Adıyaman'ın Sincik ilçesinin köylerinde depremin verdiği hasar görüntülendi

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da Sincik ilçesinin Şahinbeyler ve Askerhan köylerinde depremin verdiği zarar görüntülendi.

Şahinbeyler köyünde depremin etkisiyle çok sayıda ev yıkılırken, bazı bölgelerde ise yüzey kırıkları ve çökmeler meydana geldi. Bazı kırıkların ise evlerin yakınlarında oluştuğu görüldü.

Depremde yamaçlardan kopan büyük kayaların köy yollarına düştüğü ve heyelanlar da oluştuğu gözlendi.

Askerhan köyünde bulunan hidroelektrik santralinin dağın üst bölümündeki su kanalı da depremde çöktü.



Su taşıyan beton kanallar, çökmeyle aşağıya kaydı.



Depremin ilçenin köylerinde oluşturduğu hasar, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

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