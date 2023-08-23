Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma ve Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:24 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma ve Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "81 ilimize nasıl hizmet edeceksek deprem nedeniyle Adıyaman'ımıza da daha fazla hizmet etme gayreti içerisinde olacağız." dedi.

        Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katıldığı Adıyaman Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma ve Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'nde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

        Deprem nedeniyle sabahın erken vaktinde Adıyaman'da olduğunu ve ikinci depremi, Adıyaman AFAD binasında yaşadığını anlatan Uraloğlu, deprem gerçeğiyle yüzleştiğini, 60 gün kadar Adıyaman'da bulunduğunu ve vatandaşlarla beraber dertlenmeye çalıştığını söyledi.

        Uraloğlu, o dönemde depremzedelerin yaralarını sarma konusunda neler yapılabileceğini ortaya koymaya çalıştığını belirterek deprem döneminde genel müdür olarak bu çalışmaları yaptığını, bugünse Türkiye Yüzyılı kabinesinde bakanlık görevini üstlenmenin gururunu, sevincini yaşadığını, sorumluluğunu da omuzlarında hissettiğini ifade etti.

        "81 ilimize nasıl hizmet edeceksek deprem nedeniyle Adıyaman'ımıza da daha fazla hizmet etme gayreti içerisinde olacağız." diyen Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Diğer 10 ilimize de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütün sorumluluğundaki hizmetleri yürüteceğiz. Bugün burada olma sebebimiz, otogar hastane kavşağını bitirip hizmete açmış olma törenini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın temel atma töreniyle birleştirdik. Esasında o kavşak sadece orada hastaneye, otogara değil orada K2, K6 ve K10 konteyner ve prefabrik kentlerine de ciddi şekilde hizmet edecek. Oradaki şantiyemiz bu işlerin yapılmasında da çok ciddi katkı sağladı. Allah böyle bir kolaylığı da bize nasip etti. Kavşağımız farklı seviyeli kavşak, yaklaşık 320 milyon liralık bir imalat. Aynı şekilde yaklaşık 2,5 kilometrelik Çelikhan yolumuzun bağlantısını da aynı kapsamda sağlayacağız. Orada kamulaştırma problemleri var. O kamulaştırma problemlerini bitirdiğimiz zaman o bağlantıyı da sağlamış olacağız."

        Abdulkadir Uraloğlu, aynı şekilde Adıyaman'ın yakından takip ettiği Çelikhan yolunun ihalesini de 2023 yılı bitmeden yapacaklarını aktararak "2024 yılında da inşallah o çalışmalara başlamış olacağız. Bakanlık olarak Adıyaman'ımıza yaptığımız hizmetler var. İhtiyacı olan gerek depremden önce gerekse deprem hasebiyle ihtiyacı olan işleri tespit ettik. Bütün bakanlarımızla, il yöneticilerimizle, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle o ihtiyaçları da tespit ettik, onları da planlıyoruz. Acil olanları hemen yapmış olacağız. Zamana ihtiyaç olanları da dediğim gibi inşallah bir program dahilinde yapacağız. Yapmış olduğumuz hastane farklı seviyeli kavşak, diğer adıyla köprülü kavşağın Adıyaman'ımıza, bölgemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ise deprem bölgesindeki çalışmalarından bahsederek depremzedeler için 1000 konut desteği sunduklarını söyledi.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserispor, on altı ilçe belediyesi, kentteki meslek kuruluşları ve hayırsever hemşehrileri ile projeye 250 konutluk destek sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Adıyaman Valisi Osman Varol ise hizmetler için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

        Bakan Uraloğlu, daha sonra açılışı yapılacak Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'na geçti.

        Uraloğlu, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da video konferansla katılımıyla kavşağın açılış kurdelesini kesti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Livakovic sözleri!
        Livakovic sözleri!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i

        Benzer Haberler

        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'da yapımı süren Besni Viyadüğü'nü inceledi
        Bakanı Uraloğlu, Adıyaman'da yapımı süren Besni Viyadüğü'nü inceledi
        Bakan Uraloğlu, Adıyaman'da
        Bakan Uraloğlu, Adıyaman'da