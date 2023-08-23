ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "81 ilimize nasıl hizmet edeceksek deprem nedeniyle Adıyaman'ımıza da daha fazla hizmet etme gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katıldığı Adıyaman Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma ve Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'nde, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Deprem nedeniyle sabahın erken vaktinde Adıyaman'da olduğunu ve ikinci depremi, Adıyaman AFAD binasında yaşadığını anlatan Uraloğlu, deprem gerçeğiyle yüzleştiğini, 60 gün kadar Adıyaman'da bulunduğunu ve vatandaşlarla beraber dertlenmeye çalıştığını söyledi.

Uraloğlu, o dönemde depremzedelerin yaralarını sarma konusunda neler yapılabileceğini ortaya koymaya çalıştığını belirterek deprem döneminde genel müdür olarak bu çalışmaları yaptığını, bugünse Türkiye Yüzyılı kabinesinde bakanlık görevini üstlenmenin gururunu, sevincini yaşadığını, sorumluluğunu da omuzlarında hissettiğini ifade etti.

"81 ilimize nasıl hizmet edeceksek deprem nedeniyle Adıyaman'ımıza da daha fazla hizmet etme gayreti içerisinde olacağız." diyen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Diğer 10 ilimize de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütün sorumluluğundaki hizmetleri yürüteceğiz. Bugün burada olma sebebimiz, otogar hastane kavşağını bitirip hizmete açmış olma törenini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın temel atma töreniyle birleştirdik. Esasında o kavşak sadece orada hastaneye, otogara değil orada K2, K6 ve K10 konteyner ve prefabrik kentlerine de ciddi şekilde hizmet edecek. Oradaki şantiyemiz bu işlerin yapılmasında da çok ciddi katkı sağladı. Allah böyle bir kolaylığı da bize nasip etti. Kavşağımız farklı seviyeli kavşak, yaklaşık 320 milyon liralık bir imalat. Aynı şekilde yaklaşık 2,5 kilometrelik Çelikhan yolumuzun bağlantısını da aynı kapsamda sağlayacağız. Orada kamulaştırma problemleri var. O kamulaştırma problemlerini bitirdiğimiz zaman o bağlantıyı da sağlamış olacağız."

Abdulkadir Uraloğlu, aynı şekilde Adıyaman'ın yakından takip ettiği Çelikhan yolunun ihalesini de 2023 yılı bitmeden yapacaklarını aktararak "2024 yılında da inşallah o çalışmalara başlamış olacağız. Bakanlık olarak Adıyaman'ımıza yaptığımız hizmetler var. İhtiyacı olan gerek depremden önce gerekse deprem hasebiyle ihtiyacı olan işleri tespit ettik. Bütün bakanlarımızla, il yöneticilerimizle, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle o ihtiyaçları da tespit ettik, onları da planlıyoruz. Acil olanları hemen yapmış olacağız. Zamana ihtiyaç olanları da dediğim gibi inşallah bir program dahilinde yapacağız. Yapmış olduğumuz hastane farklı seviyeli kavşak, diğer adıyla köprülü kavşağın Adıyaman'ımıza, bölgemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ise deprem bölgesindeki çalışmalarından bahsederek depremzedeler için 1000 konut desteği sunduklarını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserispor, on altı ilçe belediyesi, kentteki meslek kuruluşları ve hayırsever hemşehrileri ile projeye 250 konutluk destek sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol ise hizmetler için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Bakan Uraloğlu, daha sonra açılışı yapılacak Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı'na geçti.

Uraloğlu, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da video konferansla katılımıyla kavşağın açılış kurdelesini kesti.